Zaia – “Le riaperture così sono irrazionali. I turisti stranieri premono ai cancelli per venire in Veneto”

Dalla conferenza stampa

DATI

Sono stati rilevati 1094 positivi nelle ultime 24 ore (incidenza dei tamponi: 2% positivi su persone testate).

Scendono i ricoverati in Veneto: -43, 1449 in area non critica, 236 nelle terapie intensive (-11).

20 i decessi.

In corso riunione dei Presidenti di Regione. In attesa del decreto del Consiglio dei Ministri: non stiamo parlando di riaperture. A Maggio dello scorso anno veniva riaperto tutto. La stragrande maggioranza delle attività è rimasta aperta.

Parliamo di riapertura di alcune attività rimaste chiuse (bar, palestre, teatri, cinema, etc..).

Rispetto allo scorso anno abbiamo le vaccinazioni e gli anticorpi monoclonali. Abbiamo acquisito esperienza sul virus.

Criticità sulle riaperture. Zaia critica alcuni aspetti delle riaperture e alcuni limiti che sembrano irrazionale. “Inutile dire di riaprire i ristoranti all’aperto -dice- quando le temperature sono ancora basse. E’ anche difficile dire ai ristoratori di riaprire solo fino alle 18. Non c’è una ratio alla base. Perché fino alle 18 se il coprifuoco è alle 22? Vorrei ricordare che le regioni italiane hanno presentato le linee guida (con i direttori della prevenzione) stabilendo regole ferree. Prevedevano aperture anche in zona rossa con distanziamento fra tavoli.

Non si tratta di fare aperturisti o chiusuristi, ma dobbiamo convivere con il virus. Stiamo galoppando con i vaccini e le cose stanno cambiando.

Si può pensare anche al coprifuoco alle 23 oppure alla ricevuta del ristorante come pass per tornare a casa con calma senza dover uscire dal ristorante con il boccone in gola.

Irrazionale anche aprire cinema il 26 e nulla si sappia delle palestre. L’impegno deve essere calibrato sul reale.

Bisogna far ripartire queste attività. Inoltre ricordo che in Veneto c’è il turismo come settore trainante. Incomprensibile anche la riapertura dei parchi tematici a luglio. Per il Veneto è un danno enorme. I turisti stranieri stanno premendo ai cancelli per venire da noi.