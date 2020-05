Zaia: “Nuovi contagi. Ecco il piano regionale di salute pubblica”

Conferenza stampa di Luca Zaia oggi: “Stiamo lavorando perché le scuole si aprano”.

“I contagi zero e le relative dichiarazioni sono state fatte in buona fede, effettivamente i contagi erano zero. Ma attenzione a questi messaggi, non dobbiamo dare l’impressione che non c’è più il contagio. Un focolaio significa due contagi nello stesso posto, al momento in Veneto sono molto piccoli. La maggior parte sono in casa di riposo o in contagi intrafamiliari”

Le spiegazioni della dottoressa Russo, che ha scritto il piano di sanità pubblica per il Veneto: “I dati che comunichiamo due volte al giorno ci permettono di interpretare un trend. Valutiamo i 14 giorni precedenti. Altro indicatore è l’R-t, che deve mantenersi al di sotto di 1 per avere bassa contagiosità come la nostra regione: siamo a 0,41. Dobbiamo anche comunicare alla Regione eventuali focolai. Poi valutiamo il numero di operatori che si occupano del contact tracing e il numero delle terapie intensive occupate da malati di covid-19. Da quando il presidente ha deciso di estendere il numero di tamponi, ci siamo subito attivati e abbiamo strutturato un piano di effettuazione di tamponi legato sia all’individuazione di nuovi casi”.