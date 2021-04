ZAIA: Lavoriamo con il freno a mano tirato. Obiettivo: vaccinare tutti gli over 60 entro il 21 giugno, ma servono le dosi. In arrivo 126 mila dosi Pfizer

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Dalla conferenza stampa…

Stiamo lavorando con i governatori per le nuove linee guida delle riaperture. Ritengo che i 21 parametri debbano cambiare, serve un ‘tagliando’ a questo sistema.

Abbiamo aumentato terapie intensive, abbiamo nuovi farmaci e stiamo utilizzando più degli altri i monoclonali e ci sono le vaccinazioni.

L’RT continua a calare in virtù dei vaccini.

Sulle vaccinazioni stamane riunione importante. Abbiamo ancora 87.374 vaccini rimasti ( dato di stamattina) e stiamo quindi andando avanti con il freno a mano tirato. Mercoledì dovrebbero arrivare 126 mila dosi Pfizer e speriamo di usarli già nel pomeriggio. Alcune Ulss, nell’attesa, dovranno fermarsi.

E’ vero, potremo rallentare con le somministrazioni, ma il rischio è che se arrivano dosi sufficienti siamo meno preparati.

Arriveranno anche 13 mila dosi di Astrazeneca e 14.600 di Johnson&Johnson, Moderna ‘non pervenuto’.

Spero che Draghi risolva questa situazione. I rivenditori ci sono.

Vogliamo chiudere gli over 60 entro il 21 giugno. Se non ci sono guai con le forniture verosimilmente riusciamo con questo obiettivo. Ricordo che su 100 over 60 3 perdono la vita.