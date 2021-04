ZAIA – La stagione turistica estiva del Veneto ci sarà: già prenotazioni – No ‘isole covid-free’ in Veneto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Dalla conferenza stampa… dichiarazioni del governatore Zaia

C’è molto interesse sul Veneto e molti operatori stranieri sono interessati. Stamane incontro internazionale sul Turismo con esponenti da tutto il mondo. E’ alto l’interesse sulla nostra regione e ci sono già prenotazioni dai nostri operatori per l’estate.

Chi è vaccinato ha le porte aperte in Veneto. Gli stranieri sono preoccupati forse per le ‘quarantene’ e ‘mini-quarantene’. Lavoreremo con il governo per guidare queste riaperture perché la sfida è aprire con gradualità. Chiudere è facile ma riaprire è il vero lavoro.

Isole Covid Free… La nostra si chiama ‘Veneto’. Non esiste che io vada a immunizzare solo una località, se qualcuno lo vuole fare con i suoi vaccini in altre regioni lo faccia. Noi no, tutti i Veneti sono uguali e noi abbiamo l’obbligo morale di vaccinare tutti e a partire dai più anziani. Nelle isole covid free si vanno a vaccinare anche ventenni.