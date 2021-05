Zaia: “Ipotesi vaccini aperti per tutti già da fine maggio”

“Vaccini aperti a tutti da fine maggio”: questo l’annuncio del governatore Luca Zaia ai microfoni di Mattino Cinque. Stamane, in collegamento con lo studio, Zaia ha annunciato che, probabilmente, con questi ritmi in Veneto i vaccini saranno disponibili per tutti già a fine mese: “Noi siamo i primi in Italia per vaccinazioni. Abbiamo già aperto ai 40 enni, dopo, prima di fine maggio, si può pensare di aprire i punti vaccinali a tutti. Tutti i membri dello staff dei centri vaccinali si dedicheranno a chi si vorrà vaccinare, senza fasce d’età”: sono state queste le parole del governatore del Veneto.

E inoltre: “Dovremmo essere già questa settimana con un’incidenza sotto i 50 casi su 100 mila abitanti, ripetuta questa incidenza per tre settimane vuol dire che dal 7 di giugno noi saremo senza coprifuoco, in zona bianca e si tornerà, diciamo, alla normalità”. Infine, sulla questione che da ieri imperversa tra i governatori sul turismo, ha detto: “Si può tranquillamente pensare alla seconda vaccinazione anche per i turisti: è solo burocrazia che se si vuole si supera. La mascherina come un ombrello, che te lo porti dietro quando piove. Adesso non bisogna abbassare la guardia – conclude Zaia – bisogna rispettare le regole, perché, se il parametro di 50 casi ogni centomila abitanti dovesse tornare sopra la soglia, significa che torneremo di nuovo ad avere problemi”.