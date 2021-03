ZAIA: In Veneto l’RT è a 1,12 – Attenti: un 80enne su tre muore per Covid – Scuola: nulla di deciso

DALLA CONFERENZA STAMPA

DATI DEL VENETO

L’rt è di 1,12 cresciuto rispetto a ieri, mentre i nuovi positivi sono 1.487.

In sostanza aumentano ancora i positivi.

I dati ospedalieri non preoccupano per ore perché il 12% delle terapie intensive è occupato mentre il 14% dei posti in area medica sono occupati (le soglie limite sono 30% e 40%).

Preoccupa però il fatto che se la curva riprende si parte da questo dato per aumentare e non da zero come accaduto ad ottobre.

La media dei positivi (importante per determinare chiusura scuole) è 151,3 casi su 100 mila abitanti.

Spero – dice Zaia – che avendo già sofferto a novembre e dicembre l’impatto possa essere più basso. Bisogna evitare ogni forma di assembramento non necessaria. Ricordo che un ottantenne su tre muore per covid.

SCUOLA

Siamo ancora ad un nulla di fatto. Il limite è di 250 casi su 100 mila abitanti nella media giornaliera in una settimana anche se stiamo verificando se non si possa intervenire sulla base di dati locali per evitare di intervenire troppo tardi. Il DPCM fissa regole chiare in base al colore della zona.

Da inizio gennaio ad oggi: 1991 eventi di positività che hanno coinvolti 2372 studenti e messi in quarantena più di 44 mila ragazzi. Il dato ha pesato tanto su medie ed elementari. I docenti positivi sono 323.

LA SITUAZIONE OGGI: Sono attualmente positivi 929 alunni, sono in isolamento 16490 persone nell’ambito della scuola fra cui 967 docenti.

NELLE ULTIME DUE SETTIMANE – 51 positivi nell’ultima settimana alle superiori con aumento del 100% rispetto alla prima settimana (quando erano 51)

Alle medie inferiori 52 positivi della prima settimana e 31 positivi nella seconda