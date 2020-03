Zaia: “In Veneto frena la curva dei contagi. Troppe volte la spesa: non costringetemi a ordinanze cattive”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

“Siamo riusciti a frenare la curva dei contagi, che poteva impennarsi in maniera verticale, ma purtroppo abbiamo i morti”. E’ il commento del presidente del Veneto Luca Zaia, ai dati di stamani sul Coronavirus in regione.

“L’isolamento di oltre 17 mila persone – ha aggiunto – dà la misura del grande lavoro che stiamo facendo, l’effetto-tamponi.

Crescono i pazienti dimessi, e questo dà la dimensione di cosa significhi un sistema di cure che funziona”, ha concluso Zaia.

«Vi chiedo di fare una spesa grande e poi evitare i supermercati: non posso sentirmi dire dagli operatori che vanno più volte al giorno a comprare qualcosa per uscire di casa. Non costringetemi a fare ordinanze cattive»