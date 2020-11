Zaia in diretta: “Uno spritz in meno per evitare il lockdown”, in arrivo nuova ordinanza

Zaia oggi in conferenza stampa:

POCHI CHE ROVINANO IL LAVORO DI MOLTI —— “Mi ha chiamato Mattarella, l’ho ringraziato per l’interesse e gli ho detto che la preoccupazione è per quei poco che possono inficiare il lavoro di molti. Uno spritz in meno per evitare il lockdown. Sto lavorando per ordinanze con i governatori delle altre regioni. Ogni nostro comportamento non consono crea problemi in ospedale”.

DA GIALLA A ROSSA SENZA PASSARE PER L’ARANCIONE —— “Non è una gara a premi: da area gialla si può arrivare ad area rossa: non significa che si può far festa. Non abbiamo vinto nulla. Abbiamo abbandonato lo stile di marzo, abbiamo abbandonato il noi per l’io. Ho visto assembramenti in spiaggia: l’estate di San Martino quest’anno ha il covid. Tiriamo il freno a mano: evitiamo rimpatriate, al ristorante andiamo solo con conviventi. Rispettate le regole: mascherina, igiene delle mani e distanziamento”.

“Non abbiamo raggiunto il limite con gli ospedali, ma stiamo togliendo posti a gente che aveva bisogno di interventi, anche se non urgenti”.

“

MEDICI DI BASE E TAMPONI —— “Adesso il 40% dei medici di base effettua i tamponi. Abbiamo approvato a un nuovo protocollo di cure domiciliari: il 70% di chi si presenta al pronto soccorso torna a casa. Verranno consegnati saturimetri a casa”.