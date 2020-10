Zaia in diretta: “Nuova ordinanza da oggi: test rapidi direttamente a scuola”

Luca Zaia in diretta in conferenza stampa parla della nuova ordinanza che firmerà oggi sulla scuola. Importanti le novità:

“Oggi firmerò un’ordinanza importante che interverrà sulla ripresa delle attività scolastiche in presenza. Faremo compilare un modulo a tutti i genitori per permettere ai bambini di poter fare dei test rapidi direttamente in classe. Inoltre, non si andrà più in isolamento fiduciario per 14 giorni se un compagno è positivo, ma una volta fatto il primo test rapido si potrà tornare in classe; evitiamo di svuotare inutilmente le scuole. Finora sono solo 187 i positivi nelle nostre scuole, molto meno dell’1%”.

TEST RAPIDI GRATIS A MEDICI E PEDIATRI

“Nell’ordinanza che firmerò oggi diamo gratuitamente i test rapidi a tutti i medici, compresi i pediatri, che vogliono fare parte della squadra. A test rapido positivo poi si andrà a tampone molecolare, anche se ci sono ormai in circolazione test rapidi sempre più sensibili e affidabili”.