Zaia in diretta: “Il 97% dei positivi non ha sintomi, cerchiamo di evitare lockdown usando sempre la mascherina”

Zaia in diretta oggi:

“Il 97% dei positivi non ha sintomi, però il virus c’è, chi lo nega è un lazzarone. Non si può giocare con la roulette russa, perchè tre volte su cento il proiettile parte e fa male. E abbiamo 362 persone ricoverate di cui 41 persone in terapia intensiva, meno di un terzo è arrivato direttamente. Adesso però si resta meno in media nelle terapie intensive, attorno alle due settimane. Anche l’ospedalizzazione è più breve”.

“Non c’è un’emergenza ospedaliera, però guardiamo avanti, a cosa può succedere se la curva cresce. Stiamo concludendo il piano di sanità pubblica e ospedaliera. Ma il Covid mi ha insegnato che ad ogni giorno basta la sua pena. La situazione cambia continuamente”.

NO A NUOVI LOCKDOWN “Dobbiamo scongiurare la psicosi e un nuovo lockdown down. Assolutamente. Usate la mascherina”

NUOVI TEST “Avremmo possibilità di fare più veloci test innovativi. Con il Covid si è visto che la questione-tempo è decisiva”.

QUARANTENA BREVE “Quarantena più breve e un tampone solo ci permettono di muoverci con più agilità”.

ATTIVITA’ ECONOMICHE E MATRIMONI. “Come Regioni abbiamo chiesto delle norme transitorie per chi, ad esempio, si sposa in questi giorni. Non hanno voluto ascoltarci. Non si è capito che la salute è anche lavoro, ci sono attività economiche, dietro ad ogni provvedimento restrittivo per alcune attività deve esserci sempre un provvedimento di sostegno. Se chiedi ad un comparto di fare un sacrificio a favore di una comunità devi fartene carico, con misure di accompagnamento che anche in questo Dpcm non vedo”.