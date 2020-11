Zaia in diretta: “Giornata peggiore, 100 morti in 24 ore”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Luca Zaia nella conferenza stampa di oggi da Mestre:

IL GIORNO PIU’ NEGATIVO “Oggi è il giorno più negativo per quanto riguarda le vittime: 100 morti in 24 ore. Ma sono state dimesse ben 147 persone. Dai 70 agli 80 anni il 24% dei decessi, dagli 80 agli 85 un altro 24%, oltre gli 85 il 34%. Fra i 65 e i 70 anni sono il 7%. Piccoli segni di miglioramento dei dati”i”.

IL PICCO “Non so dirvi se abbiamo raggiunto l’apice di metà novembre come da indicazioni, ma gli indicatori, seppur minimi, ci sono. Questo non vuol dire: siamo arrivati a metà novembre, adesso sbaracchiamo”.



COVID HOTEL “Stiamo individuando un sito per ogni Ulss: serviranno per pazienti che si stanno negativizzando”.



IL TAMPONE NON E’ IN VENDITA “Al momento non è commercializzabile, ma un giorno sarà molto diffuso”.

IL VACCINO “Bella notizia l’annuncio di Moderna di un vaccino anti-coronavirus. Quando saranno disponibili i vaccini li distribuiremo alla popolazione che vuole vaccinarsi”