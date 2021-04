Zaia: “Il 5% degli over 80 non vuole vaccinarsi”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

In aggiornamento dalla conferenza stampa di Luca Zaia.

I dati sul calo dei ricoveri (-80 solo oggi) è molto positivo.

E’ giusto rivendicare aperture ma anche di rispettare le regole. Si fa l’esempio della Gran Bretagna che ha aperto, ma ricordo che ha fatto 4 mesi di lockdown e 130 mila decessi. Abbiamo un vantaggio sui Paesi del Nord Europa rappresentato dal fattore climatico. Con la bella stagione l’epidemia si smorza. La Terza ondata non ha avuto la forza distruttiva di quella di dicembre.

Nell’ultimo giorno abbiamo effettuato 22.222 somministrazioni.

Siamo avanti con le vaccinazioni degli over 80, ma il 5% di questi non si vuole vaccinare.

358540 sono gli over 80 in Veneto. Almeno 17 mila persone non si vaccinano. Il dato emerge nelle ultime ore perché stiamo cercando di raggiungere e vaccinare tutti i rimasti.

Sui vaccini: mancano vaccini, siamo in guerra senza armi, servono certezze sui vaccini per programmarsi.

Dalla settimana prossima sarà pronta una piattaforma che dirà quando è prevista la vaccinazione di ognuno. Si procederà scendendo con l’età. Si procederà con l’indicazione del mese e poi via via sarà indicata una data sempre più precisa.

RIAPERTURE

Questione 2 metri nei ristoranti. Penso che con 2 metri di distanza fra tavoli un ristorante chiude. Ieri sono intervenuto su questa questione e sono sicuro che si troverà una soluzione più razionale.

Vedremo cosa dirà il CTS. E’ certo che se la partita Italia-Turchia (a giugno) potrà ospitare migliaia di persone, si potrà fare molto altro prima.