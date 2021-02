Zaia: “I vaccini? Troppo pochi”. Tutti i dati sui contagi a scuola

I DATI – Registrati 800 nuovi positivi, 2,24% la percentuale dei positivi sui tamponi fatti nelle ultime 24 ore. 1.379 i ricoverati, 15 in meno. 21 i nuovi decessi.

GOVERNO E DECRETO – “Domani alle 9 abbiamo il primo incontro con il ministro Gelmini. Vogliamo un unico interlocutore nel cts, chiediamo che si fermino i dibattiti fra scienziati”.

TAMPONI E VACCINI– “Bisogna aumentare la capacità di fare tamponi rapidi, il futuro è quello. Il numero dei vaccini è insufficiente. Ci sono enti internazionali che suggeriscono di non fare la seconda dose a chi ha già avuto il covid. E chiedo: meglio due dosi a pochi o una sole dose a molti?”

SCUOLA, I DATI – Parlano il dott. Michele Tonon e la dottoressa Carmela Palumbo dell’istituto scolastico regionale.

27.460 le persone coinvolte, fra positivi e isolati.

1.421 eventi registrati in Veneto dal 7 gennaio al 23 febbraio: 22% alla scuola dell’infanzia, 33,7% alla primaria, 23,2% le medie, 14,2% le superiori (chiuse a gennaio). La maggior parte delle persone in isolamento ci sono andate per contatti esterni alla scuola.

La frequenza di un secondo caso è maggiore nelle scuole dell’infanzia (33%) rispetto a primaria e media. 2.300 studenti di elementari e medie sono riusciti a frequentare nonostante un caso positivo.

In 15 scuole superiori (3 a Verona) verranno fatto degli screening sugli studenti. Alle medie, ci sarà un progetto di autosomministrazione, sotto supervisione di un operatore.