Zaia: “State a casa, al massimo 200 metri. Aziende devono restare chiuse. Pronte altre restrizioni”

IN AGGIORNAMENTO —– Zaia nella conferenza stampa di oggi: “In arrivo una donazione da 7 milioni di euro. Siamo preoccupati ancora per le case di riposo. Bravi i Veneti, stiamo andando nella giusta direzione ma un solo dato positivo non è un trend: perciò stiamo ancora attenti e restiamo a casa”.

Zaia conferma che le restrizioni in Veneto continueranno: “Sembra che il Governo confermerà le misure, di conseguenza faremo la nostra ordinanza, che sarà sicuramente più restrittiva”. Zaia ha quindi ribadito che “per le passeggiate entro 200 metri da casa si può fare, evitando ovviamente di radunare i parenti e di fare una partita a calcio; sono 256 passi, in Veneto si fa così. Ai Veneti dico state a casa, se dovete sgranchirvi, 200 metri, punto. Si può fare per la farmacia, il supermercato, l’edicola, la banca, tutte le cose urgenti”.

“In questo momento non ci sono le condizioni per riaprire le aziende, il contagio è sopito ma comunque c’è”.