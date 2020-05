Zaia: “Happy hour senza rispettare le regole, così non va bene”

Zaia in conferenza stampa oggi affonda e annuncia un giro di vite sulla movida senza mascherine: “Continuo a ricevere segnalazioni foto e video di apertivi senza mascherine e di persone che non rispettano le regole. Avviso che usciremo con uno spot e non mi interessa se sarò criticato per questo, mi interessa salvare le vite dei veneti. Così non va bene. Non ho neanche bisogno di andare per le piazze perché ho decine di video che mi arrivano prevalentemente da giovani che denunciano il comportamento di tanti. Io credo ancora nel dialogo, ho fatto l’obiettore di coscienza, non serva aggiungere altro. Faccio appello ai giovani, evitate gli assembramenti e usate la mascherina, non è un sacrificio che vi chiediamo fino all’età pensionabile, ma fino al 2 giugno”.

Il dottor Rigoli, primario di microbiologia del Ca’ Foncello di Treviso, presenta una nuova metodologia per processare i tamponi che permette di ridurre i tempi e i costi delle analisi con un margine di errore pari a zero. Questo sistema si può utilizzare solo adesso che l’incidenza dei positivi è molto bassa, se il virus dovesse riprendere forza, si tornerà alla metodologia classica.