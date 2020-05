Zaia: “Giorni decisivi, la parola d’ordine è cautela”

“Questi sono i giorni chiave. Sono i giorni che daranno gli effetti della riapertura del 18 maggio. Non abbassiamo la guardia e attendiamo con preoccupazione.

Oggi ci sarà altra conferenza dei presidenti di Regioni: la parola d’ordine è cautela-

Ribadisco che i veri eroi sono stati i giovani in questo periodo. In Corea molti ragazzi si sono contagiati”.

CORTINA 2022 Io lo sapevo da tempo e penso che sia la soluzione migliore perchè non abbiamo la certezza di poter ospitare il pubblico e senza non avrebbe senso. Ne ho parlato con Malagò, Roda e Benentton, tutti concordano e ora attendiamo la decisione della Federazione mondiale.

MICROFOCOLAI DI RITORNO Se ci fosse un ritorno del Covid-19 ad ottobre si lavorerà sui micro focolai e non si penserà più di agire con una rete a maglie fine per prendere dentro tuttii finché sarà gestibile la situazione in lockdown non avrà più senso. Ma se ci fosse invece una fiammata pericolosa allora torniamo tutti in lockdown, è inevitabile. Il problema vero è la diffusione del contagio sul territorio. Il banco di prova sarà in autunno, nessuno vuole abbassare la guardia

PIANO TAMPONI Si procede con le categorie a rischio, adesso tocca ai dentisti, poi si procederà con sintomatici e parenti stretti, secondo le linee guida del piano veneto

CRISANTI-RUSSO Ogni tanto scalciano. Vorrei ricordare che c’è una squadra dietro, non è che in Veneto solo due persone si sono occupate del problema. Scusatemi, non è che se le cose vanno bene è merito dei clinici e se vanno male è colpa della politica. Perchè può essere vero anche il contrario. E dunque anche chi decide fa la differenza, e noi abbiamo comunque garantito a Crisanti, a Russo e a tutti i professionisti una sanità di eccellenza. Crisanti è qui da 7 mesi, ha preso il mano il primo laboratorio di microbiologia di Padova che è una Ferrari, se l’è trovata.

Le parole di Crisanti? Io dico che il piano c’era, dico solo questo. Ho un ottimo rapporto con lui, mi ha messaggiato anche ieri, come ce l’ho con la dottoressa Russo. Questo dibattito non penso avrà alcun seguito»