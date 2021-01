Zaia: “Gialli o arancioni? I ristori servono comunque”

Siamo due settimana in ritardo sulla terza ondata che ha già contagiato l’Europa. Noi ci affidiamo all’Istituto superiore di sanità, per le decisioni, non è un fatto politico. Il nostro Rt è intorno a 1,01 – 1,02 circa, attendiamo le decisioni nazionali. Intanto noi abbiamo cominciato il 19 dicembre con la “zona gialla plus” e ad oggi siamo a venti giorni di restrizioni, ma la situazione non migliora molto. Se anche saremo arancione o rosso, in ogni caso servono i ristori, sono fondamentali