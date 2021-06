Zaia: “Già 250 mila prenotati under 40, da lunedì zona bianca”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

VACCINI

Fatti 20 mila vaccini nelle ultime 24 ore.

Coperture vaccinali (vaccinati + prenotati)

Over 80 siamo al 98% della copertura

Fascia 70-79 siamo all’87,7%

Fascia 60-69 siamo all’ 81,5

Fascia 50-59 siamo al 71%

Fascia 40-49 siamo al 56%

A mezzanotte abbiamo aperto le vaccinazioni dai 12 anni in su. A mezzogiorno vi erano già 250 mila prenotazioni.

Da domani a mezzogiorno apriamo le prenotazioni per gli operatori del turismo. Ci sono 50 mila posti in agenda.

RT è a 0,64% e occupazione dei posti in ospedale è al 5% sia per area critica che per le terapie intensive.

Incidenza è 19,4 casi su 100 mila abitanti a settimana. Siamo pienamente da zona bianca che scatterà sicuramente da lunedì.