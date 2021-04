Zaia: “E’ una vergogna non poter visitare anziani vaccinati nelle RSA”

Fra le tematiche affrontate dal governatore Zaia nel corso della conferenza stampa vi è anche quella spinosa delle RSA che nelle prime due ondate erano state completamente e giustamente blindate per evitare il contagio fra soggetti considerati fragilissimi. Il loro isolamento appare ora ingiustificato dopo che gli anziani sono stati vaccinati per primi all’inizio della campagna vaccinale. Gli anziani da moltissimi mesi non possono vedere i parenti e l’isolamento dalle famiglie per molti può avere pesanti riflessi anche sullo stato di salute.

“E’ una vergogna” dice Zaia. C’e’ una direttiva nazionale che va modificata, va risolto il problema della riapertura delle case di riposo”.

In merito ai vaccini ha poi confermato l’arrivo di 200mila vaccini a settimana che consentiranno di immunizzare prima dell’estate gli over 60 e probabilmente anche i 50enni.