Zaia è il politico più apprezzato durante l’emergenza: il suo consenso al 91%

È il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, il leader politico che in Italia ha riscosso più consensi per il suo operato durante l’emergenza Coronavirus. Un gradimento elevatissimo, a cui si avvicina solo il dato che riguarda il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il dato emerge da uno studio-sondaggio realizzato dall’università di Siena e dall’Istituto affari internazionali (Iai), dal quale viene fuori anche un quadro di rinnovata fiducia nelle istituzioni.

Ben il 91% delle persone, infatti, indica come positivo il lavoro svolto da Zaia durante questa emergenza. Subito dietro troviamo De Luca all’89%. Poi Donatella Tesei (Umbria) all’86%, Stefano Bonaccini (Emilia-Romagna) all’85%. Andando avanti troviamo altri presidenti con un alto gradimento: Ceriscioli nelle Marche (77%), Musumeci in Sicilia (74%), Emiliano in Puglia (72%), Toti in Liguria (71%) e Rossi in Toscana (66%). Si scende poi sotto la soglia del 60% con Fontana (Lombardia) al 58%, Santelli (Calabria) al 56%, Cirio (Piemonte) al 53% e Zingaretti (Lazio) solamente al 37%.