Zaia: “Trovati due casi di variante indiana. Da oggi si possono prenotare gli over 60”

Dalla conferenza stampa… dichiarazione di Zaia

VARIANTE INDIANA

“I vaccini stanno funzionando e gli effetti si vedono sulle terapie intensive. Sono solo 8 gli ultraottantenni in terapia intensiva attualmente.

Abbiamo a Bassano due casi di variante indiana, due pazienti di nazionalità indiana. Sono rientrati dall’India nell’Ulss 7 Pedemontana distretto 2, a Bassano. Sono padre e figlia e la variante indiana è confermata dall’istituto zooprofilattico. I pazienti sono in isolamento domiciliare a casa. Altri due pazienti sono in valutazione (non indiani, non è stata indicata la zona)

VACCINI

Dalle ore 14 di oggi presso qualsiasi Ulss del Veneto gli over 60 si possono prenotare e inizieranno già da giovedì. Abbiamo più vaccini in magazzino e consegna

Abbiamo quindi anticipato l’agenda pubblicata la scorsa settimana di almeno 4 giorni. Speriamo di anticipare anche gli over 50. Obiettivo è vaccinare tutti gli over 50 prima dell’estate, aprendo agenda dei 40-49.

Invito tutti gli over 70 a prenotarsi. Se hanno difficoltà si rivolgano anche alle farmacie”.

Oggi arrivano 19 mila dosi di Moderna e 10 mila di Astrazeneca. Mercoledì grosso quantitativo di Pfizer (170 mila) che permette di iniziare con gli over 60.

APERTURE

I governatori hanno fatto le loro osservazioni che non sono state accolte. Immagino che il buonsenso, in base all’evoluzione della situazione. Non abbiamo ancora capito se vogliono fare un cambio sul coprifuoco o se si va al primo di giugno.

Vi è da dire che con queste temperature sarà difficile mangiare all’aperto. Inoltre il governo ha chiarito che bisogna essere a casa alle 22.