ZAIA: “Domani puntiamo al record 43 mila dosi”

Dalla conferenza stampa… in aggiornamento

VACCINI – Fatte ieri 31 mila dosi. Domani puntiamo a 43 mila vaccinazioni. Abbiamo dosi a disposizione, stamane ne sono arrivate 150 mila per un totale 418 mila dosi in magazzino per cui si può spingere forte.

Ieri sono state fatte 100 mila prenotazioni. Rinnovo l’appello a chi ha più di 60 anni a prenotarsi. Ci sono posti liberi.

Vogliamo portare i 40enne a vaccinazione prima dell’estate.

558464 persone hanno dai 60 ai 69 anni in Veneto. Da vaccinare 458 mila. Sono prenotate 242 mila persone. Liberi 64 mila posti. Appello a prenotarsi

Il 21% dei Veneti ha avuto almeno una dose. Se si guarda però la categoria dei vaccinabili (over 16 anni) che sono 4.198.000 mila persone, significa che il 25% della popolazione vaccinabile ha avuto almeno una dose.

Giovedì 13 maggio il generale Figliuolo, commissario per l’emergenza, sarà in Veneto.

ARRIVI DI VACCINI – Sabato saranno consegnate 151100 dosi di Astrazeneca. 12800 di J&J, 20500 Moderna.

Pfizer ha già consegnato 185 mila dosi.

In magazzino ci sono 268.494 dosi di cui 53941 di Astrazeneca, 10236 J&J, 30797 di Moderna e 169.521 di Pfizer.

Settimana 3 maggio: 356 mila dosi in arrivo

Settimana 10 maggio: 201.490

Settimana del 17: 222750

LA SITUAZIONE PANDEMICA

L’indice RT è sceso a 0,86

L’incidenza di casi settimanali ogni 100 mila abitanti è a 129

Le terapie intensive sono occupate al 18% rispetto al parametro massimo del 30%

L’area non critica è occupata al 17% rispetto al parametro massimo del 40%

RISPOSTE AI GIORNALISTI

(Inchieste e denunce in corso. Inchiesta della Procura di Padova e di Vicenza sui test rapidi e possibili informazioni sbagliate sulla loro efficaci. C’è anche indagine procura di Padova che vede indagato il prof. Crisanti per diffamazione).

“Noi abbiamo aderito alle indicazioni dei tecnici rispetto a una diagnostica per lo screening che è usata da tutte le regioni a livello nazionale e mondiale. Se emerge che sono meno efficace, a questo punto vi sarà un problema per il produttore. Voglio ricordare che a Marzo 2020 facevamo 2000 tamponi al giorno (solo molecolari) rispetto ai 75 mila fatti a novembre (in cui si facevano anche i rapidi). Se avessimo immaginato di fare solo i molecolari ne avremo fatte poche migliaia al giorno, lasciando in giro molti positivi.