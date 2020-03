Zaia: “Difficile che le scuole riaprano. Smettetela di comprare cose inutili on-line. Sì all’uso della tecnologia per combattere il virus”

“Vi prego di cuore. I risultati si vedono. Il contagio infatti accelera meno ma comunque c’è. Questo fenomeno resta una tragedia” così oggi Zaia nel consueto punto stampa, con in apertura la preoccupazione per Verona, così vicina a Brescia. C’è posto anche per un appello: “Oggi Rilancio un appello dei corrieri, i riders, esposti per consegnare di tutto a domicilio. Ma mi dicono che devono consegnare tante monate: evitate di comprare cose inutili, custodie dei telefonini e cose simili. Lasciamo libero chi fa questo lavoro per consegne importanti di oggetti utili”. Novità anche per il tanto discusso uso tecnologico che abbatterebbe le barriere della privacy: “Abbiamo delle novità anche tecnologiche: il governo deve fare un salto in più. Ci sono ad esempio droni che misurano le temperature di chi è per strada, usiamo la tecnologia per combattere il virus”. E sulle scuole Zaia ha detto: “La prossima settimana sarà impegnativa. Le scuole probabilmente non apriranno più per quest’anno scolastico”. Infine, il Veneto sta pensando a una proroga per il pagamento del Bollo auto: “Ci stiamo pensando da un mese ma abbiamo difficoltà perché la nostra è una regione che non applica tasse. Altre incassano l’addizionale Irpef, e possono contare su altre entrate, stiamo comunque valutando la sostenibilità di prorogare il Bollo auto»”.