Zaia: “Dati preoccupanti: reinfezione pericolosa. Portare mascherina e evitate le strette di mano”

“Siamo ancora preoccupati per la reinfezione, oggi abbiamo 5 ricoverati in più, 35 in isolamento in più e 8 positivi in più. Questi indicatori per me non sono buoni: bisogna rispettare le regole. Continuo a dire ai cittadini di fare attenzione, di portare la mascherina e fare attenzione negli assembramenti. Se siamo prima della tempesta, allora ci stiamo predisponendo tutti per lanciarci dentro questa tempesta: questo virus è una bestia terribile”.

“Non siamo più nella Fase 2 siamo nella fase Limbo, siamo noi a decidere in quale direzione andare. Non voglio diffondere allarmismi ma dire ai cittadini di fare attenzione: si ricomincia a stringere le mani, evitatelo, disinfettatevi le mani, il virus si deposita anche sulle superfici. Se ci comportiamo in modo corretto il Covid non torna. Se torna una reinfezione torna pesante”.

“Io sono per le frontiere aperte, sanitariamente parlando, però vorremmo anche avere tranquillità dall’Oms e dal Ministero della Salute: vogliamo dati ufficiali dagli altri Paesi”.