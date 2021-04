ZAIA – Appello al governo sulla scuola: non ci sono i mezzi sufficienti per il trasporto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il bollettino del fine settimana non è sufficientemente rappresentativo, sarà importante osservare quello di domani. C’è un calo delle terapie intensive ed area non critica degli ospedali.

Stiamo scontando ora i contagi della fase pasquale.

Si sta esaurendo la vaccinazione degli over 80 e stiamo completando i fragili e procedendo con la fascia 70-79. Vogliamo accelerare su questo fronte. Molti di loro sono anche fragili. Abbiamo in questa fascia molti meno vaccinazioni domiciliari.

Buone notizie. Dalla settimana del 26 aprile arriveranno 50 mila dosi Pfizer in più. Oltre alle canoniche 120 mila dosi arriveremo quindi alla fornitura settimanale di 160-170 mila dosi. Intanto questa settimana arriverà la solita consegna di 120 mila dosi mercoledì.

Le nuove dotazioni Pfizer saranno:

181.150 il 29 aprile

171.990 il 6 maggio

171.990 il 13 maggio

RIAPERTURE – SCUOLA

Bisogna mettere mano al tema delle scuole e trasporti. Abbiamo 2700 mezzi schierati per un’apertura con il 50% in DAD e 50% di coefficiente di riempimento degli autobus. Abbiamo dovuto aggiungere 500 mezzi privati e 230 assunzioni di steward a terra, per gestire questa situazione.

Portando le lezioni in presenza al 100%, per mantenere tale standard bisogna raddoppiare la dotazione: mancano i mezzi.

Nessuno vuole chiudere le scuole ma il governo deve mettere mano a questa questione. O si riduce la presenza o renderla facoltativa.

COPRIFUOCO

Per questo dobbiamo confrontarci con gli altri governatore. Serve pazienza e attendere la riunione, nella quale dobbiamo valutare i presupposti scientifici.

RISTORANTI SENZA SPAZIO ESTERNO

C’è una discussione aperta in seno al governo per venire incontro alle esigenze di chi non può avere plateatico.

MANIFESTAZIONE NO VAX A CONEGLIANO

(segnalati manifestanti senza mascherina) Evito ogni commento. La protesta è sacrosante e legittima ed è giusto esprimere le proprie idee, ma bisogna rispettare le regole