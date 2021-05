Zaia: “Dal 7 giugno fine del coprifuoco in Veneto”

Dalla conferenza stampa… In aggiornamento

Indice di positività dei tamponi è 0,81 (positivi ogni 100 tamponi).

29638 vaccini fati in 24 ore. La campagna sta andando bene.

VACCINATI

In Veneto è stato raggiunto il 97,9% sopra gli 80 anni

dai 70 ai 79 anni l’85,5% (vaccinazioni e prenotazioni)

L’81% dai 60 ai 69 anni

Il 72% dai 50 ai 59 anni

Il 52% fra i 40 e i 49 anni

PARAMETRI DEL VENETO

RT è sceso a 0,69

L’incidenza è 29,8 positivi su 100 mila abitanti a settimana.

Tassi occupazione degli ospedali: 7% sia in terapia intensiva che in area non critica.

Abbiamo dati da pienissima zona bianca, che immagino venga confermata domani e ci avvieremo quindi all’ultima settimana in zona gialla con la valutazione che poi ci porterà in zona bianca da lunedì 7 giugno. Sempre se questi parametri restano rispettati.

RIUNIONI DI IERI

Abbiamo chiesto, che se saremo in zona bianca (e sembra ormai certo) di aprire da subito tutto (anche i settori la cui apertura era prevista dopo) e fortunatamente abbiamo appreso che scomparirà il coprifuoco.

Ci stiamo preparando alla campagna vaccinale per la terza vaccinazione. Avremo una sovrapposizione con la campagna anti-influenzale e ricordo che i vaccini non si possono fare assieme, ma divisi.

NON VACCINATI IN OSPEDALE

Prossimamente daremo informazione anche sul numero di vaccinati e non vaccinati che finiscono in ospedale. Un dato che serve per capire non solo l’andamento ma anche l’efficacia dei vaccini e il rischio che si corre non vaccinandosi.

SAGRE E DISCOTECHE

Se restiamo in zona bianca dobbiamo comunicare il mondo intero che non abbiamo coprifuoco. Si lavora anche per capire il grado di apertura e libertà nell’organizzazione di sagre e spettacoli viaggianti.