Zaia: “Da oggi nuova ordinanza. Dalla Caserma di Treviso nessuno potrà uscire”

“Oggi firmo l’ordinanza che proroga tutte le misure fino al 15 di Ottobre. Questa ordinanza lascia una finestra per l’8 di agosto, per valutare cosa accada nel nuovo Dpcm: se non cambia nulla anche l’ordinanza resta questa. Ma immagino novità sul fronte croceristico, locali pubblici e altri dettagli”.



“Noi non siamo virologi, stiamo ragionando per capire se possiamo fare “qualcosa di più” a Treviso. Per me quella caserma è una zona rossa. Da quella caserma nessuno deve uscire. Nella sfortuna abbiamo la fortuna di avere uno stabile solo da monitorare”. Per Zaia «resta sottinteso che strutture come l’ex caserma Serena e altre che ha il Veneto devono essere dismesse. È ormai certificato che questo sistema di ospitalità è fallimentare, lo è socialmente, culturalmente, sanitariamente, economicamente, in tutti i sensi».