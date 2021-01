Zaia: “Covid in calo, ma non esultiamo. Vergognoso il taglio forniture dei vaccini”

Luca Zaia in diretta anche oggi per aggiornamenti Covid.

“998 positivi, il 5% dei tamponi eseguiti. I 18 giorni 400 ricoverati in meno. Altri 47 decessi, superata la soglia degli 8.000”.

“Vedo troppa esultazione in giro, per recuperare al contrario questi miglioramenti bastano poche ore. Bisogna rispettare le regole ed evitare gli assembramenti. In casa di non conviventi mettere la mascherina, anche se sono i propri genitori”.

“Vaccini, vergognoso quello che sta accadendo: non puoi dare dei numeri sulla fornitura, sulla quale abbiamo fatto un piano, e poi sospendere le forniture del 53%”.