Zaia: “Contatti concreti per procurarci vaccino”

“Il calo non è più importante come qualche giorno fa” ha dichiarato Zaia in conferenza stampa. “Attorno al Veneto c’è un contagio molto vivace (vedi altre regioni e in particolare caso-Umbria). Vi è il problema delle mutazioni.

Gli assembramenti non ci aiutano. Il distanziamento sociale, mascherina e igienizzazione valgono più di un lockdown. Se non li rispettiamo non si va avanti”.

Per quanto riguarda il vaccino ha riferito che vi sarebbero contatti concreti per l’acquisto autonomo di dosi di vaccino, dei due principali in commercio: «Devono uscire dalla casa madre, altrimenti non se ne parla neanche – ha anche detto – e la disponibilità sarebbe immediata. Il Veneto si rifornirebbe -ha precisato- nell’ambito della legalità totale e nel rispetto delle leggi nazionali ed europee, non in contrapposizione con il Governo ma nell’ottica di salvaguardare la salute dei cittadini.

Per quanto riguarda i prezzi ha riferito che in un caso l’offerta sarebbe stata ad un prezzo 4-5 volte più alto e in un altro caso un po’ più basso del prezzo di mercato. La prerogativa è che escano dalla casa madre, altrimenti non se ne parla e la disponibilità sarebbe immediata