Zaia: “Contagi domestici alle stelle, i medici facciano i tamponi. Pochi cluster nelle scuole”

Oggi la conferenza stampa di Zaia:

BOZZA DPCM —– “Alle 15.30 la riunione con il Governo: penso avremo la bozza del dpcm su cui dovremo esprimerci. Noi siamo ancora in una fascia.

RISCHIO LOCKDOWN—– “Ognuno di noi veneti può mettersi d’impegno per evitare il lockdown, usando la mascherina, anche se in casa vengono i nostri figli o i nostri genitori. E il distanziamento. Non voglio sentire che siamo in fascia verde, sennò la gente si rilassa”.

SCUOLE —– “Nelle scuole non ci sono quasi mai cluster, i contagi arrivano da fuori”.

TAMPONI——-“Continuiamo a lavorare sul test-fai da te. Siamo in attesa di 64.00 tamponi rapidi dal governo. Li invieremo ai medici di base, a tutti, come facciamo con i vaccini. Mandiamo il kit di tamponi e dispositivi: camice, calzari e visiera. Ringrazio chi già li fa, sono in 650, volontariamente. I medici possono fare i tamponi anche in situazioni di drive-in o in qualche piazza, nessuno lo vieta. Dicano se vogliono fare i tamponi ai cittadini o no. Se non vogliono fare i tamponi, ci sarà un’azione disciplinare, sono obbligati per tampone”.