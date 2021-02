Zaia: “Ci stiamo muovendo per cercare vaccini sul mercato”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

“Ci stiamo muovendo per vedere se sul mercato possiamo trovare altri vaccini”. Lo spiega il Presidente del Veneto Luca Zaia, sottolineando che ritiene la cosa “legittima” se fatta nel rispetto delle regole.

“E’ altrettanto legittimo – cominciare a ragionare sui comparti ‘covid free’: noi dobbiamo essere i primi con le nostre imprese”. Zaia dichiara che in questa fase si deve garantire a chi può comprarsi i vaccini di poterlo fare senza dover poi rispondere alla Corte di Conti. Per avere copertura con i vaccini bisogna attendere sei mesi e “il problema -dice- è non stare fermi a girarci i pollici (…) c’è qualche notizia che i vaccini si potrebbero trovare sul mercato, nel rispetto delle leggi”