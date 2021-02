Zaia: “Cambio di passo con Draghi senza provvedimenti last minute”

“Le prossime ore sono cruciali per affrontare il tema del prossimo Dpcm. Si intravede un cambio di passo, perché ci confronteremo direttamente con il governo e non avremo il ‘last minute'”.

Lo ha detto ai giornalisti il presidente del Veneto Luca Zaia.

“Domattina – ha annunciato – alle 9.00 avremo primo il incontro con il ministro Gelmini che avrà. immagino, una prima bozza del testo. Le nostre posizioni sono chiare: uno speaker per tutti, che difende le tesi della comunità scientifica. Si evitino dibattiti tra scienziati che disorientano i cittadini e alimentano leggende metropolitane. Non siamo contro la libertà di opinione, ma davanti a posizioni estreme non possiamo non accettare un’informazione validata e concordata dalla maggioranza degli scienziati”. (ANSA).