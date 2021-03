Zaia: “Bloccato anche in Veneto un altro lotto AstraZeneca” – I dati di oggi

Dalla conferenza stampa. Zaia: “La procura di Biella ha bloccato un ulteriore lotto di AstraZeneca dopo il caso del Piemonte. La decisione, in via precauzionale, riguarda tutta Italia. Si tratta del lotto 5811.

Ognuno può decidere di fare ciò che vuole in fatto di vaccini, ma la comunità scientifica ha assicurato sull’efficacia del vaccino AstraZeneca sulla base di decine di milioni di dosi somministrate”

I DATI

Sono 841 i nuovi contagi su 11733 tamponi (incidenza 7,17%).

Gli attualmente positivi sono 35324 (di questi 17 mila sono sintomatici)

Sono 1614 i ricoverati covid (+41 nelle ultime 24 ore)

202 in terapia intensiva (una decina di giorni fa eravamo scesi a 88), vi sono poi 283 terapie intensive non-covid. In totale le terapie intensive occupate in Veneto fra covid e non covid sono 485

1412 in area medica.

I decessi sono 10116 (+10)

“Siamo in zona rossa nonostante la situazione meno tragica di novembre perché sono stati modificati dal CTS i parametri di calcolo. Ora c’è il parametro dei 250 contagi per 100 mila abitanti a settimana.

La zona rossa dura almeno due settimane.