Zaia: “Bar chiusi ma in Parlamento assembramenti”

(dalla conferenza stampa quotidiana). A domanda fatta su assembramenti in Camera e Senato durante le votazioni sulla fiducia: “Con gli assembramenti nell’emiciclo del Parlamento non è stato dato uno spettacolo edificante. La forma è sostanza. Chiudiamo i bar i ristoranti, le palestre e le sagre e poi…”.

Sui vaccini: “Posso garantire che vi sono imprenditori disponibili per la produzione dei vaccini. Non se ne conosce il numero ma esistono delle disponibilità e qualche interlocuzione, ma nulla di ufficiale”.

“La terza ondata c’è già stata in Veneto, perché abbiamo avuto una concentrazione di ricoveri e mortalità altissima in poco tempo, cosa che gli altri non hanno avuto”, dichiara Zaia in conferenza stampa”.