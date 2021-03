Zaia: “Aumentano i ricoveri, andiamo verso l’arancione”

ZONA ARANCIONE “Innegabile che un aumento c’è, siamo circondati e siamo ancora in trincea, non possiamo togliere la mimetica. Boccata d’ossigeno per due mesi e la regione che rispetto alle altre ha una situazione epidemiologica buona. Siamo un isola felice, ma è una situazione temporanea perché basta guardare la situazione scolastica. Non abbiamo ancora il dato rt ma siamo a rischio di tornare arancioni”

SCUOLE “Chi protesta per l’eventuale chiusura delle scuole ha ragione da vendere, ma dobbiamo fare ragionamenti scevri da questioni ideologiche, abbiamo il dovere di decidere sulla base della situazione epidemiologica. Se è vero che il Dpcm sulle scuole ha scritto, è altrettanto vero che si riconosce che la scuola è uno dei nodi nevralgici della pandemia. Ma l’ho detto anche ai ministri, se chiudi le scuole in zona rossa vuol dire che chiudi la stalla quando i buoi sono scappati perché tu hai già la sanità e gli ospedali che boccheggiano. Se volete la mia opinione io sarei per un fermo preventivo delle scuole”.