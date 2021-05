Zaia: “Apriamo vaccinazioni ad esenti ticket dai 16 anni in su”

Dalla conferenza stampa… In aggiornamento

VACCINI

Si procede alla grande. 34.339 fatti nelle ultime 24 ore

I 60-69 anni hanno raggiunto l’80% di vaccinati (comprese le prenotazioni)

I 50-59 anni hanno raggiunto il 70% (prenotati e vaccinati)

I 40-49 anni hanno raggiunto il 48% (prenotati e vaccinati)

Tutti coloro che hanno un’esenzione ticket per patologia avranno uno slot da 95.000 posti per le persone dai 16 anni in su (celiachia, diabete, altro… 444 mila persone in Veneto -molti già vaccinati- , ne restano da intercettare 194 mila).

Il 30 maggio arriveranno più di 400 mila vaccini.

Questa settimana invece ne arriveranno 206 mila.

SETTORE TURISMO e GIOVANI

Parlando di turismo Zaia ha annunciato che uno dei prossimi target di vaccinazione sono gli operatori turistici.

La grande mobilità estiva è data e garantita dai più giovani e vogliamo dare loro la possibilità di vaccinarsi e quindi a breve apriremo a tutti. Vogliamo creare una corsia privilegiata per i più giovani (una volta chiusa la partita degli over 40). Inoltre nel turismo lavorano circa 80 mila persone (ricezione alberghiera, termale, parchi divertimento, camping etc), più i centri estivi, FISM, arriviamo ad altri 35 mila. Sono soprattutto giovani (dai 18 ai 25). O daremo delle linee vaccinali precise, o aprire il sito prenotazioni con forzature previste per quelle fasce.