Zaia: “Apriamo continuamente reparti Covid. Nuova ordinanza domani”

NUOVA ORDINANZA —– “Ordinanza, non la presento oggi perché oggi abbiamo un’ultima riunione per metterla a punto. Ieri abbiamo incontrato i sindaci per avvisarli che stiamo cercando di mettere in piedi una operazione anti assembramento. Stiamo ricevendo continue segnalazioni, basti pensare che il sindaco di Verona ha dovuto mettere a senso unico le strade pedonali del centro nel fine settimana, vi sembra possibile?”

LOCKDOWN? —- “Diventiamo zona rossa? Lockdown? Dipende da noi, non è colpa dell’infettivologo o dell’isa se peggioriamo è perché qualcuno continua a diffonderlo con comportamenti sbagliati”

VERONA EMERGENZA —- “A Verona la situazione più critica, sta attivando tutti i presidi possibili. Ma alla faccia di chi dice che non facciamo gli altri pazienti. Al momento abbiamo negli ospedali 1.800 pazienti covid e 1.782 non covid”

VACCINO —– “Stiamo monitorando la situazione vaccino anticovid, non sono un esperto ma credo che rappresenterà un passo fondamentale nella lotta al coronavirus”