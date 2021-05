Zaia: “Appello ai 60-69 anni, prenotatevi e vaccinatevi”

Dalla conferenza stampa… in aggiornamento:

VACCINI: fatti 37 mila nelle ultime 24 ore. Siamo abbondantemente sopra il target.

Il totale è 1.750.522 dosi iniettate. In magazzino da stamattina disponibilità di: 275 mila dosi. Abbiamo un potenziale di 50 mila somministrazioni al giorno

Appello alla categoria 60-69: prenotatevi per il vaccino perché i posti ci sono. Se non si procede dobbiamo aprire ai 50-59 anni per utilizzare tutte le dosi che possiamo usare. Ci siamo dati qualche giorno per vedere l’andamento della prenotazione dei 60-69. Se aspettano troppo non possiamo lasciare spazi vuoti. L’inizio della vaccinazione dei 50-60enni inizierà probabilmente a metà maggio (in anticipo di due settimane rispetto alla tabella di programmazione diffusa qualche giorno fa). Per il libero accesso si attendono indicazioni da Roma. Finché c’è il criterio delle classi di età di procede scendendo progressivamente.

Fasce d’età. Over 80 vaccinati sono il 96,7%, nella fascia 70-79 sono il 72,4 %, nella fascia 60-69 sono il 30%.

(Consiglieri di opposizione sono presenti in conferenza stampa). Alla richiesta di fare una commissione. Zaia dichiara che non c’è nessuna opposizione a fare commissioni.