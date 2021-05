Zaia: “Appello agli over 40, se non vi prenotate apro a tutti. Il turista è sacro: vogliamo fare seconda dose a chi viene in Veneto”

Dalla conferenza stampa… In aggiornamento

Abbiamo indubbiamente nuovi dati con l’incidenza che scende sotto l’1% (positivi su tamponi effettuati su contatti con positivi). Sembra che l’andamento, oltre che ai vaccini, sia legato anche al clima.

Mancano ancora 70 mila posti, che sono liberi che possono essere occupati da chi ha più di 40 anni. Se continuano ad essere liberi apriamo a tutti e chi non si è mosso deve mettersi in coda.

Abbiamo 80 mila vaccini in magazzino.

TURISTI – Per noi il turista è sacro. Siamo la regione con più turisti in Italia. Confermo che, pur non immaginando un assalto alla diligenza, se dovesse servire noi ci vogliamo essere per l’eventuale seconda dose a chi viene in vacanza in Veneto e speriamo che dal Governo nazionale non arrivino paturnie sulla questione.