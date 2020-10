Zaia annuncia apertura di 10 Covid Center

Stiamo preparando 10 Covid center, non ci sono alternative, ci stiamo arrivando con i numeri”. Lo ha affermato il presidente del Veneto Luca Zaia che ha riferito anche che 5 ospedali dismessi verranno utilizzati per l’ospitalità alberghiera: Valdobbiadene, Noale, Bovolone, Isola della Scala e Monselice.

“Magari potessimo mandare pazienti ovunque – ha aggiunto – ma sono soggetti altamente infettanti, per cui vanno isolati dagli altri. Stiamo attrezzando le strutture dei Covid center per far sì che siano punti di riferimento provinciale; avremo un hub per l’attività ordinaria provinciale e poi ci sarà un hub provinciale per il Covid. Non abbiamo alternative”, ha concluso. In Veneto non mancano i letti per curare i malati ma Zaia ha chiesto la collaborazione di tutti per rispondere al meglio all’aumento di pazienti negli ospedali: “Aprire i Covid center vuol dire chiudere 10 ospedali su 68 in Veneto”.