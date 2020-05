Zaia: “Ancora segnalazioni: mettete tutti le mascherine, ci giochiamo il futuro!”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

MOVIDA “Siamo ancora subissati da foto e video di assembramenti nelle piazze e città italiane con il clima di festa. Noi siamo molto preoccupati perché il rischio di contagio è ancora alto. Siamo attenti a monitorare il modello matematico e se ci saranno casi di infezioni dovremmo pensare a restrizioni e quarantene se ci sono focolai evidenti”. “Al momento non prevedo di fare ordinanze per chiudere i locali. La riterrei una sconfitta perché vorrebbe dire che i cittadini veneti non hanno capito l’importanza di tenere la mascherina che è un presidio che al momento salva la vita”

CENTRI ESTIVI “Domani conto di firmare una ordinanza che riguarda i bambini, quella sui centri estivi”.

TURISMO “La crisi fa perdere 50mila posti di lavoro di cui 35mila mila del turismo, che è la prima industria del Veneto. Il tema delle frontiere è delicato, perché per il turismo la quarantena è improponibile. Stiamo parlando di numeri enormi. Mi auguro che il ministro degli Esteri faccia parte in modo importante del tavolo europeo. Sono stanco di leggere sui giornali di corridoi con altri Paesi, tipo la Croazia, che lasciano fuori l’Italia”