Zaia – Al decreto del Governo serve un tagliando… si può ancora fare su coprifuoco e scuola

Dalla conferenza stampa, dichiarazioni del governatore del Veneto, Luca Zaia. In aggiornamento…

DATI

Positivi delle ultime 24 ore : 1060 (su 37641 tamponi, incidenza 2,62%). I ricoverati sono 1654 (-31 rispetto a ieri). Meno della metà di quelli di dicembre (3400 pazienti). 1425 in area non critica, 229 in terapia intensiva (dati di positivi o guariti dal covid ma tuttora ricoverati). 24 i decessi nelle ultime 24 ore.

RT è sceso a 0,71 e l’incidenza 126,8 positivi

22% terapie intensive covid (la soglia critica è 30). In area non critica il 20% dei letti è occupato (soglia al 40%)

NUOVO DECRETO

Abbiamo qualche perplessità. Tutte le regioni italiane avevano presentato all’unanimità alcune istanze per aprire le ultime attività che non sono aperte. Non siamo nella situazione di maggio 2020 in cui era tutto bloccato. Quest’anno quasi tutto è aperto ma alcune categorie sono pesantemente penalizzate.

Ci vuole una ratio e che tutto abbia un senso. Se c’è la possibilità di aprire cinema e teatri perché si tiene il coprifuoco alle 22? Non si possono fare spettacoli all’Arena di pomeriggio (ndr: le regioni chiedevano coprifuoco alle 23).

Prevedevamo apertura pranzo e cena ristoranti con alcune regole chiare. Spero che il presidente del Consiglio prenda in mano questo dossier e le istanze delle Regioni (che si incontreranno nuovamente oggi). Un tagliando (ndr… una revisione) si può ancora fare.

SCUOLE

Avevamo concordato il limite del 60% in presenza e il governo (ndr: problema dei mezzi di trasporto insufficienti per la presenza del 100% prevista all’inizio per le zone gialle e arancioni), dopo esserci accordati, l’ha alzato al 70%.

La vera sfida è capire come gestire la fase delle riaperture.

Il turismo in Veneto è un’industria preminente. Vive del turismo estero.

Al coprifuoco alle 22 è difficile dare una risposta scientifica. Non siamo ad Ibiza.

Il rischio di queste restrizioni irrazionali è che si faciliti il fai da te perché la gente non ne può più e si è incrinato il patto sociale che c’era lo scorso anno.

VACCINI

Contiamo di vaccinare l’80% degli over 70 entro la prima settimana di maggio e poi si procederà a target e inizieremo a fare gli over 60