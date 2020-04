Zaia: “Abbiamo un piano per il dopo 13 aprile”

“Tutti mi chiedono cosa accadrà dopo il 13, io dico che accadrà quel che il governo deciderà, perché tutte le competenze dipendono da governo”. Lo ha ribadito oggi il presidente del Veneto Luca Zaia, parlando con i giornalisti.

“Abbiamo un piano pronto – ha aggiunto Zaia – per le imprese, con monitoraggio e affiancamento; deve essere affinato ma è pur vero che nella sua totalità è completato. Cercheremo di capire come si evolve la situazione. Vedo tante macchine per strada, è la dimostrazione di quel che è accaduto con il sistema del silenzio-assenso delle Prefetture. Comunque da lunedì ci sarà il Dpcm che dirà se riaprire o richiudere”.

Sulle modalità della riapertura “penso che si possa fare per gradi, sempre con il supporto scientifico evitando, ribadisco, il rischio della ricaduta. Due sono i grandi fattori: un modello sanitario diverso dagli altri paesi, dall’altro credo che il clima non sia irrilevante”, ha concluso. (ANSA).