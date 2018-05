Zaia a Grisignano di Zocco: inaugurerà tratto della ciclovia Treviso-Ostiglia

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sarà domani a Grisignano di Zocco per l’inaugurazione di un tratto della ciclovia Treviso-Ostiglia e premierà poi, a Nervesa della Battaglia, il vincitore della tappa del Giro D’Italia e la Maglia Rosa.

Il Presidente della Regione del Veneto sarà domani, venerdì 18 maggio:

– ore 12.00: a Grisignano di Zocco (Vi), località Poiana di Granfion (Via Martiri della Libertà), per inaugurare il nuovo tratto della ciclovia Treviso – Ostiglia (progetto strategico “Green Tour – Verde in Movimento”);

– ore 17.00: a Nervesa della Battaglia (Tv), arrivo della 13.a tappa del 101° Giro d’Italia (Ferrara – Nervesa della Battaglia), per premiare la maglia rosa e il vincitore di tappa.