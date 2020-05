Zaia: “A breve ordinanza su centri estivi e parchi divertimento”

E’ il giorno delle riaperture in Veneto. Ecco cosa ha detto Zaia.

FASE 2, CI SIAMO

Abbiamo autorizzato di fatto tutto, alcuni apriranno fra qualche giorno per loro scelta, ma i motori sono partiti. In generale abbiamo ricevuto molte segnalazioni soprattutto per ricevere alcune delucidazioni sulle norme:



Mercati Sono autorizzati, di ogni ordine e grado.



Ristoranti Devono rispettare il distanziamento e uso mascherina e guanti per gli operatori. Ai sindaci faccio un appello per incentivare al massimo l’ampliamento dei plateatici, anche in via temporanea. Sono vietati i buffet classici, ma stiamo preparando una circolare per renderli gestibili comunque: banco protetto, schermato, il cliente sceglie e viene servito dall’operatore in sicurezza.

Centri estivi e parchi divertimento

Stiamo lavorando per darne il via dal 25 maggio o per il primo giugno ad alcune attività.



Ippica

Gli ippodromi mi scrivono, dicendo che in altre regioni corrono. Al momento però quella attività risulta che la corsa dei cavalli come gara non sia autorizzata, la pratica individuale invece sì.