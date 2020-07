Zaia: “38 focolai attivi e in arrivo ordinanza”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nuova diretta del governatore Luca Zaia oggi.

Dopo aver presentato il bollettino (ecco i dati di oggi), Zaia ha specificato che in regione sono presenti 38 focolai attivi (19 focolai sono importati, il resto domestici) ed ha annunciato per i prossimi giorni una nuova ordinanza regionale, in vista della scadenza del Dpcm del Governo il 31 luglio. “Cercheremo di capire -ha detto- il Governo quali misure rinnoverà e se lo stato emergenziale sarà prorogato o meno. Piano di Sanità Pubblica 2020-2021 sarà anceh questo presentato a breve.