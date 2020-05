WTFF, nuovo film in streaming con Odeonline: Ronco Rumor Remoto dello spagnolo Navarrete

Una nuova proposta esclusiva di cinema indipendente on demand da Working Title Film Festival, il festival del cinema del lavoro con base a Vicenza. Dopo On va tout péter di Lech Kowalski, online dal 1° maggio e fino al 22 del mese, dal 14 maggio è la volta di un’altra prima visione italiana in VOD – video on demand: si tratta di Ronco Rumor Remoto, lungometraggio firmato dal regista catalano Jorge López Navarrete che lo definisce «la resistenza a un declino resa per immagini e suoni».

Ambientato tra i villaggi e le valli del Perù, Ronco Rumor Remoto (durata: 74′) è stato presentato in anteprima italiana nel 2019 a Working Title Film Festival 4, dopo la premiere internazionale al prestigioso Ann Arbor Film Festival negli Stati Uniti. Ora è disponibile in prima visione italiana VOD nella “sala virtuale” Odeonline, allestita dal Cinema Odeon di Vicenza sulla piattaforma Vimeo in questo periodo di forzata chiusura.

La sinossi

Uno scalpellino torna al suo paese natale, in montagna, per dare con le sue mani una fine dignitosa agli ultimi resti della sua casa d’infanzia, un modesto edificio in pietra diroccato che sta per essere demolito. Sono questi semplici elementi, interpretati da una splendida fotografia in bianco e nero, a dare vita a un racconto per immagini che conquista con il suo ipnotico incedere.

«Ronco Rumor Remoto – si legge nella presentazione del regista – è la resistenza a un declino resa per immagini e suoni».

Come un Sisifo delle Ande, il protagonista è un vero tagliapietra, i cui lineamenti incisi dal sole e dal vento instaurano un muto dialogo con le pietre e l’acqua che compongono lo scarno paesaggio che lo circonda.

Il regista

Jorge López Navarrete (Badalona, 1976), dopo aver frequentato il Master in Digital Cinema all’Università Pompeu Fabra di Barcellona, ha girato Little Block of Cement with Dishevelled Hair Containing the Sea, cortometraggio a basso costo e autofinanziato che è stato nominato agli European Film Awards 2014. Ronco Rumor Remoto è il suo primo lungometraggio, presentato all’Ann Arbor Film Festival e al Working Title Film Festival.

Come vedere il film in streaming

Ora Ronco Rumor Remoto è disponibile in streaming, dal 14 maggio per due settimane, sulla piattaforma Odeonline del Cinema Odeon di Vicenza, a questo link:

È previsto un biglietto di 5 euro, che si può ridurre a 3 euro applicando il seguente codice sconto: Ronco-3Euro.

Il pagamento può avvenire tramite carta di credito o PayPal. Ogni biglietto virtuale permette lo streaming del film nelle 72 ore successive all’acquisto.