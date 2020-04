WindTre oggi non funziona: cosa succede?

WindTre non funziona: la rete dati del “nuovo” operatore telefonico ha dei problemi dalle ore 10:00 del 20 aprile. Molti utenti stanno segnalando in questi minuti l’impossibilità di connettersi alla rete dati della propria scheda SIM, mentre non ci sono disservizi per quanto riguarda la parte telefonica. Il problema sembra riguardare tutta Italia, con segnalazioni da Verona, Bari, Trapani, Roma e Milano.

Il problema sembra riguardare solamente la rete dati: se la si prova ad attivare sullo smartphone, non ci si riesce a connettere e a navigare. Da alcuni commenti online, il disservizio sembra riguardare WebPocket che permette la connessione a Internet agli utenti WindTre. La connessione è assente su tutti i tipi di rete: 2G, 3G, 4G. Al momento non si conoscono le cause che hanno portato al down della rete dati WindTre, ma i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema.