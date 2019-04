Wheelchair rugby day a Montecchio

Montecchio Maggiore città per lo sport senza barriere. Sabato 13 aprile al Palacollodi in Piazzale Collodi andrà in scena il “Wheelchair rugby day”, evento dedicato al rugby in carrozzina promosso da Rotary Club Arzignano, Fondazione Graziano Peretti e dalla squadra di rugby in carrozzina “H81-4 Cats” dell’A.S.D. H81, con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore.

L’evento si svolgerà dalle 9 alle 12: sarà l’occasione per conoscere questo sporte ed assistere a partite, ma anche per parlare di prevenzione e sicurezza stradale. Spazio anche alla solidarietà, con la donazione di due nuove carrozzine da parte del Rotary Club Arzignano e della Fondazione Peretti. Sarà inoltre presentato il nuovo video del cantautore vicentino Luca Bassanese “Segui la tua libertà”, che vede come protagonista l’atleta degli H81-4 Cats Nicola Giuriolo con tutti i suoi compagni di squadra.

“Il nostro grazie va a tutte le realtà impegnate nell’organizzazione di questa manifestazione – afferma il sindaco Milena Cecchetto – perché offre alla popolazione numerosi spunti di riflessione sul rapporto tra sport e disabilità, ma anche sull’importanza della prevenzione e della sicurezza stradale”.

“È un onore per noi ospitare questa manifestazione dedicata al rugby in carrozzina – sottolinea il vicesindaco e assessore allo sport Gianluca Peripoli – perché è la dimostrazione che lo sport è veramente per tutti. Se si mettono a disposizione strutture adeguate non esistono barriere e qualsiasi sport diventa accessibile a tutti”.

Il programma della manifestazione

Ore 9: Benvenuto e presentazioni da parte di Rotary Club Arzignano, 4 Cats, Fondazione Peretti, Polizia Locale dei Castelli, Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore e Amministrazione comunale.

Ore 9,15: Prevenzione e sicurezza stradale, a cura della Polizia Locale dei Castelli e del Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Montecchio Maggiore.

Ore 10: “Segui la tua libertà” con il cantautore Luca Bassanese.

Ore 10,20: Italia e wheelchair rugby: Renè Schwarz.

Ore 10,40: Donazione di due nuove carrozzine da parte del Rotary Club Arzignano e della Fondazione Peretti.

Ore 11: Le regole del gioco: 4 Cats wheelchair rugby Vicenza.

Ore 11,15: Partita di wheelchair rugby: H81-4 Cats vs Romanes

Ore 12: Partita sperimentale: professori vs studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore L. Da Vinci.