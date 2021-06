Giornata Mondiale dell’Ambiente: weekend speciale alle Risorgive del Bacchiglione

Doppio appuntamento per parlare di ripristino dell’ecosistema: in programma visite e incontro con lo scrittore Ferron



Ricorre domani, 5 giugno, la Giornata Mondiale dell’Ambiente, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1972. Anche le Risorgive del Bacchiglione si preparano per l’occasione e nel fine settimana propongono due momenti speciali di incontro, confronto e scoperta. Nel 2021 viene inoltre lanciato il Decennio delle Nazioni Unite sul Ripristino dell’ecosistema, con l’obiettivo di segnare una forte spinta verso l’inversione di quelle pratiche e comportamenti che stanno portando al declino l’intero sistema naturale.

Un appello al rispetto dell’ambiente arriva anche dall’area delle Risorgive, prezioso polmone verde e delicato ecosistema che da anni Viacqua gestisce e tutela per conto della Provincia di Vicenza.



Domani, 5 giugno, alle 17.00 è in programma un incontro con lo scrittore naturalista, Giancarlo Ferron. Tra i più apprezzati autori italiani di montagna, appassionato fotografo, guardiacaccia, da sempre Ferron ha a cuore la tutela della biodiversità e l’impegno che ogni singolo individuo può dedicare quotidianamento per salvaguardarla.

L’incontro è ad ingresso libero con obbligo di prenotazione al link https://rebrand.ly/Prenota-incontro oppure contattando telefonicamente il numero 0445 641606.

Nella giornata di domenica, invece, dalle 9.00 alle 18.00, l’area delle Risorgive del Bacchiglione torna a spalancare le proprie porte con un fitto programma di visite guidate al grande patrimonio naturalistico e di biodiversità che custodisce al suo interno. Per partecipare è possibile prenotare la propria visita al link https://rebrand.ly/Risorgive-del-Bacchiglione-Prenota

L’ingresso in questo caso è a pagamento, al costo di 3,50 € riservato ad adulti e ragazzi oltre i 10 anni e di 2 € per bambini. È inoltre previsto un prezzo dedicato alle famiglie con biglietto a 10 €. L’ingresso comprende la permanenza in area A e la partecipazione alle attività naturalistiche in area B.

Nel rispetto delle norme anti-Covid è obbligatorio l’uso della mascherina, il distanziamento e l’igienizzazione delle mani.

In caso di condizioni meteo avverse le attività potrebbero subire sospensioni o rinvii. Per gli aggiornamenti in tempo reale si invita a visitare la pagina Facebook Risorgive del Bacchiglione o a chiamare il numero 0445 641606.